На кинофестивале "Послание к человеку" в Петербурге покажут более сотни фильмов

При отборе приоритет отдается картинам, которые подлинно кинематографическим языком выражают гуманистические идеи.

В Петербурге 21-29 октября состоится традиционный кинофестиваль "Послание к человеку". Редакция "Петербург2" рассказала о том, как он будет проходить и на какие фильмы стоит обратить внимание.

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" в этом году пройдет уже в 32 раз. При отборе приоритет отдается картинам, которые подлинно кинематографическим языком выражают гуманистические идеи.

Конкурсная программа состоит из трех частей: Международного и Национального конкурсов, а также Экспериментального In Silico. Всего покажут 50 конкурсных картин, среди которых – 11 мировых и 19 российских кинопремьер. Помимо российских фильмов, зрители и жюри увидят работы режиссеров из Испании, Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Израиля, Бельгии, Греции, Китая и других стран. Конкурсную программу можно посмотреть здесь.

Во внеконкурсной программе фестиваля будет представлено почти в двое больше картин – 92.

Фото: ВКонтакте / "Послание к человеку" / Message to Man