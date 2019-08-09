Эксперт рассказал, куда не следует ставить включенный ноутбук

Пользователям необходимо остерегаться ставить включенный ноутбук на мягкие поверхности, такие как плед, подушка, одеяло. Такие поверхности могут перекрывать вентиляцию, и тогда ноутбук может перегреться. Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.
Перегрев в свою очередь может привести к отключению или даже спровоцировать выход из строя некоторых компонентов. Также с мягких поверхностей в ноутбук попадает больше пыли и другого мусора.
Не советует эксперт ставить ноутбук на кухне, так как случайно пролитая на него вода может частично или полностью вывести технику из строя.
Конечно, почти в большинстве случаев ноутбук можно спасти при наличии специального оборудования, однако за ремонт придется заплатить немаленькую сумму.
Помимо этого Антон Аверин посоветовал не ставить ноутбук рядом с электроприборами, с магнитами. Это может привести к магнитным помехам и потере важной информации.
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Фото: pixabay
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