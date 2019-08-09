Эксперт рассказал, куда не следует ставить включенный ноутбук

Конечно, почти в большинстве случаев ноутбук можно спасти при наличии специального оборудования, однако за ремонт придется заплатить немаленькую сумму.

Пользователям необходимо остерегаться ставить включенный ноутбук на мягкие поверхности, такие как плед, подушка, одеяло. Такие поверхности могут перекрывать вентиляцию, и тогда ноутбук может перегреться. Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

Перегрев в свою очередь может привести к отключению или даже спровоцировать выход из строя некоторых компонентов. Также с мягких поверхностей в ноутбук попадает больше пыли и другого мусора.

Не советует эксперт ставить ноутбук на кухне, так как случайно пролитая на него вода может частично или полностью вывести технику из строя.

Конечно, почти в большинстве случаев ноутбук можно спасти при наличии специального оборудования, однако за ремонт придется заплатить немаленькую сумму.

Помимо этого Антон Аверин посоветовал не ставить ноутбук рядом с электроприборами, с магнитами. Это может привести к магнитным помехам и потере важной информации.

В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы ноутбука.

Фото: pixabay