В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы ноутбука

На жестком диске должно оставаться хотя бы 15% свободного места.

Специалисты Роскачества рекомендовали более бережно относиться к жесткому диску ноутбука, оставляя на нем хотя бы 15% памяти, чтобы устройство проработало дольше. Информация опубликована на сайте ведомства.

Для начала специалисты советуют при покупке нового ноутбука обратить внимание на более современные SSD-накопители, так как они не шумят, работают быстрее и на них почти не влияют внешние негативные факторы.

Эксперты напомнили, что работу ноутбука может тормозить большое количество открытых одновременно "тяжелых" файлов. При этом чаще всего проблема медленной работы устройства решается добавлением еще одного модуля оперативной памяти или "уборкой" на переполненном жестком диске, где стоит операционная система. Также может помочь и чистка внутреннего корпуса от пыли. Ещё ноутбук стоит хотя бы раз в неделю перезагружать, чтобы его память не забивалась "остаточными процессорами".

Ранее Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook.

Фото: pixabay