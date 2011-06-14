Спортсменка из Петербурга завоевала "бронзу" Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

В соревнованиях поучаствовали 22 российских байдарочника и каноиста.

Жительница Северной столицы завоевала третье место на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом рассказал 20 мая вице-губернатор Борис Пиотровский.

Первый этап состязаний состоялся в Венгрии. В соревнованиях поучаствовали 22 российских байдарочника и каноиста. В финальном заезде в каноэ-двойке экипаж в составе петербурженки Марины Гуреевой и Екатерины Шляпниковой из Воронежа взял бронзовые награды, показав время 44,47.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы выиграли Международные соревнования по керлингу в Сербии. Спортсмены Нкеирука Езех и Олег Краснов показали лучший результат среди 16 команд. Победители представляют Училище олимпийского резерва №2.

Фото: Telegram / Пиотровский Online