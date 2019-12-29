СМИ: на "Евровидении" Россию представит Александр Панайотов

Также в Роттердам (Нидерланды) могли бы отправиться Zivert, Полина Гагарина, группа Little Big.

В 2020 году на музыкальном конкурсе "Евровидение" Россию представит Александр Панайотов. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник.

Также в Роттердам (Нидерланды) могли бы отправиться Zivert, Полина Гагарина, группа Little Big. Александр Панайотов пытался попасть на данный конкурс еще в 2005, 2008 и 2017 году. И только в 2020 попытка увенчалась успехом. Конкурсная композиция Александра Панайотова подобрана его продюсером и музыкальным наставником Григорием Лепсом.

Музыкальный конкурс проходит ежегодно в той стране, которая годом ранее одержала победу.

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