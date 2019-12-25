ЕС ввел санкции против Мединского, Дегтярева, Белозерова

Под ограничениями ЕС оказались 218 физических и юридических лиц, включая 48 человек и 170 организаций

Совет Европейского союза от 23 июля окончательно утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Ключевым нововведением по запретам регионального сообщества указан экстерриториальный подход к криптовалютам. Теперь коллективный Брюссель сможет блокировать не конкретную криптобиржу, но вводить полный запрет (full third-country ban) при условии, что на территории государства функционируют такие площадки, которые способствуют обходу давления на Москву. Дополнительно страны-члены ЕС получили возможность вводить ограничения против компаний, которые занимаются бункеровкой и наймом экипажей для "теневого флота". В "черных списках" также окажутся НПЗ, расположенные в третьих странах, если ЕС сможет доказать, что объекты закупают для работы российскую нефть. В частности, подобные ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии, также в реестр попали три российских завода.

По данным от РБК, персональные санкции в отношении физических лиц из России коснулись помощника президента страны Владимира Мединского, министра по спорту Михаила Дегтярева, президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, экс-руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, генерального директора РЖД Олега Белозерова, генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова, генерального директора АНО "Диалог" и по совместительству главы Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака, генерального директора научно-технического центра "Восток" Андрея Доронина, главы ассоциации ФПВ Дениса Мерзликина, заместителя председателя Банка России Сергея Белова, председателя правления "ЦМРБанка" Руслана Арефьева, члена совета директоров АФК "Система" Феликса Евтушенкова, основателей производящей беспилотные летательные аппараты компании "Пиранья" Ольги Корчагиной и Павла Чернышева, руководителей торговой сети "Светофор" Андрея, Сергея и Валентина Шнайдер, а также член Общественной палат и председатель Международного трибунала по преступлениям Вооруженных сил Украины Максим Григорьев. Среди артистов в "черный список" Евросоюза попал певец Александр Маршал.

Евросоюз ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов.

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