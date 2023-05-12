Каждый второй петербуржец мечтает о сокращенной рабочей неделе

Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы.

Среди петербуржцев, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 56% хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Опрос провели специалисты сервиса SuperJob.

Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи, в основном по финансовым соображениям: "Платить-то будут меньше!".

Чем старше опрошенные горожане, тем реже они хотят перейти на короткую рабочую неделю: среди опрошенных до 34 лет таких 70%, а среди тех, кто старше 45 лет, – 52%. Также, 52% горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 61%.

За последний год 3 из 10 работодателей (29%) сталкивались с соискателями, которые хотели бы работать четыре дня в неделю.

Ранее стало известно, сколько петербуржцев готовы получать зарплату в конверте.

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