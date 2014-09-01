Стало известно, сколько петербуржцев готовы получать зарплату в конверте

Мужчины чаще женщин соглашаются на "серую" зарплату.

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 34 процента петербуржцев согласны получать зарплату в конверте. Об этом сообщили в пресс-службе компании по поиску работы.

Еще 43 процента петербуржцев не согласны на "серую" зарплату. Обычно деньги в конверте получают мужчины. Петербуржцы старше 45 лет выступают против денежных вознаграждений в конверте чаще тех, кто моложе.

Специалисты выяснили, что петербуржцы, которые получают более 100 тыс. рублей, активнее выступают против "серых" зарплат, таких участников опроса оказалось около 46 процентов.

Ранее мы писали, что в преддверии осени петербуржцы начали активнее искать работу.

Фото: Pxhere