В Петербурге директору по технологии и развитию производства предлагают 350 тыс. рублей в месяц

Второе место заняла вакансия стоматолога.

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 110 тыс. вакансий в крупнейших городах РФ и отобрал самые интересные предложения октября в Петербурге. Результатами исследования поделились с Piter.TV 8 октября.

В Северной столице в этом месяце больше всего готовы платить директору по технологии и развитию производства. В обязанности сотрудника будут входить разработка рецептур новых видов кондитерских изделий с современными вкусовыми направлениями и доработка существующего ассортимента, подготовка технологических заключений и другое. От кандидата требуют высшее технологическое образование, управленческий опыт работы R&D в кондитерском производстве, готовность к командировкам на производственные площадки компании. Будущему работнику предлагается 350 тыс. рублей.

Второе место заняла вакансия стоматолога. От кандидата ожидают высшее образование и опыт работы от 6 лет. Обещают зарплату 300 тыс. рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров по размеру выплаты оператор-наладчик станков с ЧПУ. Ожидаемый доход – 250 тыс. рублей.

На четвертом месте расположился водитель категории Е с зарплатой в 220 тыс. рублей, на пятом – руководитель ПТО с доходом в 200 тыс. рублей, а на шестом – врач-рентгенолог, ему обещают также от 200 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в спросе в Петербурге на рынке труда – учителя и продавцы, а интерес к страховщикам падает.

Фото: Piter.TV