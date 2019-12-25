За рулём фуры, наехавшей на "Скандинавии" на велосипедисток, был 31-летний мужчина

В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту аварии на трассе "Скандинавия". Также стало известно, кто был за рулём большегруза. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

После осмотра места аварии на трассе "Скандинавия", где фура наехала на группу велосипедисток, следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей).

По данным МВД, 7 сентября около 10:40 на 59 километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача "Скания", гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford. Легковушка сопровождала группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара Ford наехал на спортсменок.

В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.

В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан.

Трасса "Скандинавия" перекрыта в сторону г. Выборг. Организован объезд с 52 по 65 км трассы.

Фото: прокуратура Ленинградской области