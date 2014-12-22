Экспедиция из Петербурга отправляется в Антарктиду

Экспедиция рассчитана на полтора года и включает в себя обширную программу исследований. В ней примут участие более полутора тысяч специалистов, включая команды судов «Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников».

Выход исследовательского судна "Академик Фёдоров" из Петербурга ознаменует начало юбилейной 70-й Российской антарктической экспедиции. Дата старта была утверждена директором Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИ) Александром Макаровым.

На борт корабля уже погружены продовольствие, топливо и необходимое оборудование. Отправление "Академика Фёдорова" запланировано на 2 ноября. Экспедиция рассчитана на полтора года и включает в себя обширную программу исследований. В ней примут участие более полутора тысяч специалистов, включая команды судов "Академик Фёдоров" и "Академик Трёшников".

В этом месяце завершилось строительство нового зимовочного комплекса на российской полярной станции "Восток" в Антарктиде. Комплекс оснащен утепленными помещениями, поддерживающими температуру +23 градуса даже при внешних температурах до −80 градусов. Рядом расположена взлетно-посадочная полоса.

В юбилейной экспедиции примут участие не только полярники, но и ученые из 30 научных учреждений. Вирусологи из Института гриппа займутся исследованием поведения вирусов в экстремальных условиях, а специалисты из Института Бехтерева проанализируют психологическое состояние полярников, долгое время находящихся в изоляции.

Роскосмос рассматривает возможность установки оборудования ГЛОНАСС на материке, что обеспечит покрытие большей части Тихого океана. Международная экспедиция ученых из стран БРИКС на борту российского судна "Академик Трёшников" планирует совершить кругосветное путешествие вокруг Антарктиды за 60 дней.