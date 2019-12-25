Контрольно-счетная палата начала проверку комитета имущественных отношений

В прошлый раз проверка проводилась в 2017 году.

Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности комитета имущественных отношений. Ведомство проверит, насколько эффективно, законно и целесообразно КИО использовал бюджетные средства в 2019-2021 году.

В 2019 году комитет потратил 34,7 млрд рублей, в 2020 – 28,5 млрд рублей, а 2021 по плану – 25,1 млрд рублей.

КИО управляет и распоряжается имуществом Петербурга, регулирует земельные отношения. В ходе проверки КСП проверит, как предоставлялись меры поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям в период пандемии.

Во время прошлой проверки специалисты обнаружили нарушения на сумму более 270 млн рублей.

В городском парламенте начались нулевые чтения проекта бюджета города на 2022 год. Планируется, что КИО принесет в бюджет Петербурга в 2022 году 21,8 млрд рублей.

Фото: Piter.TV