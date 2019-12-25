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КИО принесет в бюджет Петербурга в 2022 году 21,8 млрд рублей
Сегодня, 15:42
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КИО принесет в бюджет Петербурга в 2022 году 21,8 млрд рублей

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В этом году комитет планирует принести в бюджет 21,8 млрд рублей

В понедельник, 23 августа, на  совещании по региональному бюджету в Мариинском дворце председатель комитета имущественных отношений Леонид Кулаков сообщил, ведомство планирует принести в региональный бюджет 21,8 млрд рублей в следующем году. 

Значительная часть от прогнозируемого дохода поступит от использования имущества (13,8 млрд рублей). От приватизации же должны получить 7,5 млрд рублей. Оставшиеся 0,5 млрд – прочие доходы. В прошлом году КИО принес в региональный бюджет 19,7 млрд рублей, а в этом году планируют принести 21, 9 млрд рублей.

Помимо этого, Кулаков рассказал, что общая задолженность арендаторов городского имущества перед Смольным достигла 30,2 млрд рублей. В 2020 году было погашено 1,3 млрд рублей долгов.

Ранее мы писали, что в Петербурге проведут конкурс на аренду некоторых зданий Апраксина двора.

Фото: Pexels

Теги: бюджет города, кио, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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