В Петербурге проведут конкурс на аренду некоторых зданий Апраксина двора

Процесс передачи зданий займет какое-то время.

В четверг, 12 августа, стало известно о намерении Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга провести конкурс на аренду некоторых помещений в Апраксином дворе, передает пресс-служба РБК со ссылкой на комитет имущественных отношений.

Агентство начинает регистрацию прав на управление нескольких помещений. В Смольном уточнили, что не приняли решение заключать новые договоры с выселенными арендаторами. Сдать здания могут или на конкурсной основе, или на других условий.

Одноименное акционерное общество, которое принадлежало Смольному, на протяжении пяти лет управляло Апраксиным Двором на условиях договора доверительного управления с КИО.

Как только срок договора истек, чиновники потребовали передать объекты нежилого фонда, ФАС не разрешила продлевать договор с АО.

Ранее мы писали, что в Петербурге создана рабочая группа по развитию Апраксина двора.

Фото: Piter.tv