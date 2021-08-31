Ксения Михайлова составит конкуренцию дочери спикера ЗакСа на выборах

Округ №3 включает в себя Петроградку и Черную речку.

Территориальная избирательная комиссия №18 зарегистрировала Ксению Михайлову на выборы депутатов ЗакСа от "Яблока". Об этом сообщило петербургское отделение партии 31-го августа.

Регистрацию поддержали 11 членов ТИК из 12. Юрист Ксения Михайлова будет баллотироваться по одномандатному 3 округу и составит конкуренцию дочери спикера ЗакСа самовыдвиженке Марине Лыбаневой. Ранее предполагалось, что "Яблоко" выдвинет по этому округу Ирину Фатьянову, но федеральное бюро приняло другое решение. Несмотря на это, Фатьянова поддержала Михайлову в соцсетях.

В конце июля ТИК не захотел регистрировать Михайлову из-за отсутствия справки о расходах несовершеннолетних детей. В партии утверждают, что все документы были предоставлены 22-го июля. Позже рабочая группа отказалась принимать документы. Санкт-Петербургский городской суд признал решение незаконным.

Видео: Telegram / Ирина Фатьянова