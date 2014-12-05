В Петербурге открылся набор в кружок юных зоологов Ленинградского зоопарка

На занятия приглашают ребят старше 12 лет, которые увлекаются животными и природой.

В Ленинградском зоопарке начался набор в Кружок Юных Зоологов для учеников 6-8 классов. Обучение бесплатное и продлится четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

К участию приглашаются ребята старше 12 лет, которые увлекаются животными и природой, а биология и зоология - их любимые предметы. Обучение абсолютно бесплатное и продлится 4 года. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ребята побывают на лекциях о защите природы и животном мире, попадут на экскурсии и практические занятия в Санкт-Петербурге и его окрестностях, изучат основы туризма, понаблюдают за животными прямо в зоопарке и защитят собственный проект.

Записаться можно с 25 августа по 15 сентября в Научном отделе на втором этаже павильона "Лекторий".

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке отметят День лошади.

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