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В Ленинградском зоопарке отметят День лошади
Сегодня, 23:04
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В Ленинградском зоопарке отметят День лошади

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Участие в программе бесплатное, необходимо только приобрести входной билет.

В Ленинградском зоопарке 27 августа отметят День лошади. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Наш тематический день – это отличная возможность узнать больше о скакунах, их породах, особенностях содержания и ухода. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Во вторник в 13:00 ожидается выводка лошадей с демонстрацией поголовья, рассказом о породах, особенностях их содержания. В 14:00 пройдут мастер-класс по росписи деревянных лошадок "Разукрась свою лошадку" и конное шоу, а в 15:00 – интерактивная игра "Я верхом поеду в гости".

В 15:30 стартует мастер-класс по грумингу "Я люблю свою лошадку, причешу ей гриву гладко", в 16:30 – лекция "Чем кормить лошадку будем?". Завершится мероприятие кормлением лошадей и пони. 

Участие в программе бесплатное, необходимо только приобрести входной билет.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк поздравил ягуара Ричарда с днем рождения. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: день лошади, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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