Крупный застройщик Петербурга купил участок земли в Ленобласти за 5 млрд рублей

Ожидаемая площадь проекта – свыше 300 тыс. "квадратов".

Представители застройщика "Эталон" приобрели более 35 гектаров земли в Мурино Ленобласти. Об этом 2 сентября пишет "Петербургский дневник".

Участок купили с утвержденным проектом планировки территории и градостроительным планом под строительство жилья. Сделку подписали в августе, стоимость договора составила 4,78 млрд рублей.

Предварительно, ожидаемая площадь проекта – свыше 300 тыс. "квадратов".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)