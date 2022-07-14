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Крупный застройщик Петербурга купил участок земли в Ленобласти за 5 млрд рублей
Сегодня, 14:37
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Крупный застройщик Петербурга купил участок земли в Ленобласти за 5 млрд рублей

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Ожидаемая площадь проекта – свыше 300 тыс. "квадратов".

Представители застройщика "Эталон" приобрели более 35 гектаров земли в Мурино Ленобласти. Об этом 2 сентября пишет "Петербургский дневник"

Участок купили с утвержденным проектом планировки территории и градостроительным планом под строительство жилья. Сделку подписали в августе, стоимость договора составила 4,78 млрд рублей. 

Предварительно, ожидаемая площадь проекта – свыше 300 тыс. "квадратов". 

Ранее мы рассказывали о том, что на Петрозаводском шоссе открылась новая важная транспортная развязка. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: девелопер эталон, покупка земли
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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