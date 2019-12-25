Застройщики стали чаще покупать землю в Петербурге

Девелоперы все чаще начинают выбирать юг и восток города.

Во вторник, 26 октября, в пресс-службе компании Rusland SP рассказали, что с начала текущего года девелоперы приобрели в Петербурге 383 гектара земли, которую используют под строительство. Отмечается, что показатели на 22% выше прошлогодних.

В третьем квартале заключили сделок почти в 2 раза больше, чем в предыдущем квартале. Застройщики потратили на это более 16,5 млрд рублей.

Показатели текущего года уже превзошли прошлогодние на 22%. 382,56 гектара в 2021 году против 312,38 гектара в 2020 году.

Землю чаще покупают на юге и востоке Петербурга, как раз там и заключают крупные сделки. Есть большая вероятность, что там появятся новые жилые комплексы.

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Фото: Piter.tv