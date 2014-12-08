Скамейка для всех возрастов появилась на Малой Конюшенной улице

Тактическую лавку создали петербургский урбанист и столяры из инклюзивных мастерских "Простые вещи".

Петербургский активист и ребята из инклюзивных мастерских "Простые вещи" создали особенную скамейку. Тактическую лавку установили на Малой Конюшенной улице, она учитывает особенности людей разного возраста. Концепцию придумал урбанист Илья Кулешов, а столяры из "Простых вещей" изготовили скамейку в своей мастерской.

Это не про то, чтобы наполнить весь город скамейками, это для того, чтобы запустить дискуссию о том, что люди могут участвовать в жизни города. Если у властей нет времени, сил поставить на Малой Конюшенной скамейки, что казалось бы супер очевидно, потому что это пешеходная улица, что здесь еще делать, кроме как ни сидеть, ни отдыхать, ни смотреть на красивую архитектуру? То жители тоже могут принять в этом участие. Илья Кулешов, урбанист

Мастера сделали скамейку круглой и покрасили ее в сине-серый цвет, так как он ассоциируется с небом Петербурга.

Они очень интересовались процессом создания, процессом установки. Постфакум спрашивали, повесили ли мы табличку, написано ли там, что это они делали. В их глазах был виден интерес. Кирилл Копин, мастер столярного производства в "Простых вещах"

До Нового года активисты планируют установить несколько скамеек в тех местах города, где их не хватает.

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Видео, фото: Piter TV