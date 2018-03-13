Петербуржец отреставрировал пожарный гидрант в МО "Пискаревка"

Устройство для подачи воды оказалось уникальным, так как обычно пожарные гидранты находятся под землей.

Житель МО "Пискаревка" совместно с единомышленниками отреставрировал пожарный гидрант на Сибирской улице, 16. Активисты тщательно очистили сооружение от старой краски, нанесли вещество против коррозии и окрасили гидрант в красный цвет. Однако изначальный цвет точно определить не удалось, так как в процессе реставрации обнаружился еще один глубинный слой – желтый.

Мы остановились на красном, потому что у нас принято пожарную инфраструктуру окрашивать пожарным цветом. Во-вторых, сегодня в России желтым цветом принято обозначать газовые трубы, и мы испугались, что некоторые газовики из-за этого несоответствия могут навести порядок сами и испортить нашу работу. Александр Брянцев, житель МО "Пискаревка"

Устройство для подачи воды оказалось уникальным, так как обычно пожарные гидранты находятся под землей.

До революции практиковались надземные пожарные гидранты, но также инженер по фамилии Зимин конструировал подземный гидрант, который используется сейчас, кажется, он называется ПГ-6. Насколько мне известно, наземных гидрантов у нас больше не осталось в городе. Александр Брянцев, житель МО "Пискаревка"

Также петербуржцы сделали вокруг гидранта каменное ограждение и защитили землю. Александр планирует обратиться в районный жилкомсервис, чтобы службы сохранили гидрант в новом виде.

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Видео, фото: Piter TV