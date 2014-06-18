Отключение многоквартирных домов не производилось.

В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел 1 декабря возле дома на улице 50-летия ВЛКСМ. Отмечается, что произошла течь пожарного гидранта. Специалисты МУП "ПОВВ" оперативно приступили к устранению повреждения. Также в администрации Челябинска заявили, что отключение многоквартирных домов не производилось.

Ранее мы сообщали, что в Бурятии загорелся автобус с пассажирами.

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