В результате пожара никто не пострадал.

В Бурятии загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе инфраструктурного блока правительства республики.

Инцидент произошел вечером 30 ноября вблизи села Новая Курба. Автобус по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ. По предварительной версии, причиной возгорания транспортного средства стало короткое замыкание. Водитель оперативно отреагировал: остановил автобус и высадил пассажиров. В результате пожара никто не пострадал.

До прибытия специалистов МЧС водитель пытался огнетушителем погасить возгорание. Пассажиры смогли уехать на попутных машинах.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке погиб человек при падении автобуса с высоты.

Фото: Минтранс Бурятии