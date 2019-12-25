Спрос на землю в Петербурге вырос в девять раз

Общая сумма сделок превысила 8,6 миллиардов рублей.

В среду, 21 октября, стало известно, что в третьем квартале 2020 года спрос на землю в Петербурге увеличился в девять раз. На это указывает количество сделок под жилищное строительство, сообщил "Коммерсант".

Помимо этого общий объем сделок на рынке с начала 2020 года превышает результаты 2019 года в семь раз, судя по данным аналитики Rusland SP. Общая сумма сделок за три месяца превысила 8,6 миллиардов рублей. Отмечается, что это связано со сделкой Группы ЛСР на намывных территориях Васильевского острова.

Ранее мы писали, что с начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза.

Фото: Piter.TV