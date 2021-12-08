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В Ленобласти предлагают приобрести землю за 15% от кадастровой стоимости
Сегодня, 15:55
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В Ленобласти предлагают приобрести землю за 15% от кадастровой стоимости

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Новый законопроект, подписанный губернатором региона, будет действовать с 22 июля 2022 года.

Правительсвто Ленинградской области решило внести изменения в порядок определения цены на те земельные участки, которые принадлежат 47-ому региону. Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, такие территории можно будет приобрести за 15% от кадастровой стоимости.

Также правила коснутся неразграниченной земли. Таким образом, в рамках муниципальных образований на государственных территориях появится возможность создать садоводства и разделить их между собственниками при условии должного ухода за участками. 

Нововведение будет действовать с 22 июля 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что границы трех районов изменят в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти 

Теги: кадастровая стоимость, ленинградская область, покупка земли, правительство ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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