В Ленобласти предлагают приобрести землю за 15% от кадастровой стоимости

Новый законопроект, подписанный губернатором региона, будет действовать с 22 июля 2022 года.

Правительсвто Ленинградской области решило внести изменения в порядок определения цены на те земельные участки, которые принадлежат 47-ому региону. Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, такие территории можно будет приобрести за 15% от кадастровой стоимости.

Также правила коснутся неразграниченной земли. Таким образом, в рамках муниципальных образований на государственных территориях появится возможность создать садоводства и разделить их между собственниками при условии должного ухода за участками.

Нововведение будет действовать с 22 июля 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что границы трех районов изменят в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти