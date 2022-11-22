В Петербурге задержан организатор канала техсвязи телефонных мошенников

В Петербурге пресечена деятельность крупного центра связи, который использовался телефонными мошенниками для обмана граждан по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержанный 36-летний мужчина с середины 2025 года обеспечивал техническую инфраструктуру для работы мошеннических кол-центров. Под руководством иностранных кураторов он организовал канал связи, через который ежедневно проходило более 3000 звонков потенциальным жертвам.

Для маскировки своей деятельности злоумышленник зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключил официальные договоры с операторами связи, используя при этом анонимные интернет-ресурсы. В общей сложности им было приобретено и активировано свыше 26 000 сим-карт. Кроме того, ежедневно он создавал в социальных сетях и мессенджерах около 100 аккаунтов, которые затем использовались его сообщниками.

Вознаграждение за свои услуги организатор схемы получал в криптовалюте. В настоящее время он задержан. Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и выявлению других причастных лиц.

