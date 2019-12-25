Пять тысяч петербуржцев приняли участие в "Кроссе нации"

Марафон провели на Крестовском острове.

Сегодня, 17 сентября, состоялся забег "Кросс нации", в котором приняли участие 5 тыс. жителей Петербурга. Они преодолели дистанцию в 5 километров. Марафон провели на Крестовском острове. Об этом сообщили в комитете по культуре и спорту.

Участники отправились от Южной дороги к Теннисной аллее, потом промчались по Северной дороге, пересекли Северную аллею и вернулись к "Газпром Арене".

Первым к финишу пришел житель города на Неве Денис Васильев. Он признался, что личный рекорд ему поставить не удалось. По словам молодого спортсмена, погода сегодня была "беговой".

Кроме того, в забеге приняли участие пенсионеры и лица с ограниченными возможностями.

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Фото: ВКонтакте / Кросс нации 2022 в Санкт-Петербурге (Александр Попов)