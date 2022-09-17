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Власти Петербурга ожидают в следующем году до 9 млн туристов
Сегодня, 18:16
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Власти Петербурга ожидают в следующем году до 9 млн туристов

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Чтобы достичь цели, в городе часто организуют фестивали, праздники, флешмобы.

В следующем году власти Петербурга ожидают до 9 млн туристов. Об этом сообщили "Петербургскому Дневнику" в комитете по развитию туризма. 

С начала этого года Северную столицу посетили 5,54 млн человек. Этот показатель вырос за девять месяцев на 30 процентов. Однако власти города делают все возможное, чтобы в Петербург в этом году приехали 7 млн туристов. В следующем году планку планируют поднять. 

Чтобы достичь цели, в городе часто организуют фестивали, праздники, флешмобы. Кроме того, сейчас власти обратили внимание на санаторный туризм. Больше всего локаций для оздоровления находится в Курортном районе. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге активно развивается экотуризм.

Фото: Piter.tv

Теги: отдых, поездки, туризм, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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