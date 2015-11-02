В Петербурге активно развивается экотуризм

На территории города расположено 16 особо охраняемых природных территорий и 4 экотропы.

С начала 80-х годов на территории нынешний России вошло в обиход понятие "экологический туризм". В наше время все больше людей интересуются этим направлением в попытке покинуть надоевшие города и насладиться природой, особенно после пережитой пандемии. Исключением из правила не стал и Петербург. О развитии экотуризма в Северной столице рассказало издание Spb.aif.ru.

В общей сложности на территории страны располагается свыше 200 особо охраняемых природных территорий, 16 из которых расположены в Петербурге. В четырёх из них находятся экотропы с информационными щитами. Такие маршруты очень востребованы – как выяснилось, их посещает до 900 тысяч путешественников в год.

Подробностями об экскурсиях по петербургским экотропам с изданием поделился эколог Алексей Коткин. Специалист водит группы по маршрутам последние 5 лет. Также он занимался проектированием особо охраняемых природных территорий Северной столицы.

Экологический туризм – это не только расширение картины мира и просвещение, но и борьба со стрессом. Не зря врачи рекомендуют жителям мегаполисов 3–4 часа в день посвящать общению с природой: те, кто часто выбираются за город, отмечают улучшение психологического и физического здоровья. Алексей Коткин, эколог

Ранее историк рассказала о развитии гастротуризма Петербурга.

Фото: Piter.TV