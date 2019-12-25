Историк рассказала о развитии гастротуризма Петербурга

Город прославился своими фирменными заведениями и блюдами еще 200 лет назад.

Современный Петербург по праву удостоился звания гастрономической столицы России. Так, в 2021-ом город включили программу в номинации "Гастрономия" по решению независимых экспертов ЮНЕСКО. Местные заведения неоднократно получали премии за отменное качество и становились призёрами в различных номинациях. Специально для гостей Петербурга было создано так называемое "Ленинградское меню".

Однако не многие знают, что статус ресторанной столицы город получил не сейчас, а ещё в XIX веке. Подробности о гастрономических изысках тех времён рассказала сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Елена Калинина в беседе с Spb.aif.ru.

Специалист подчеркнула, что кафе, которые 200 лет назад называли "аустериями", были особо популярны среди иностранцев. Также их услугами пользовались небогатые петербуржцы, поскольку не каждый мог позволить себе квартиру с кухней. Преимущество такого "уличного" вида общепита заключалось в недорогих продуктах. Некоторые заведения отправляли разносчиков продавать супы или пироги прямо на перекрестках.

По словам Калининой, в меню для более обеспеченных граждан царило разнообразие культур. Традиционная русская кухня с привычными пирогами, кулебяками и блинами соединилась с сибирскими, украинскими, азиатскими и европейскими рецептами.

В Петербург приезжали со всех уголков страны и Европы, поэтому народ привозил с собой и кулинарные привычки. Так, были популярны блюда немецкой, а позже – французской кухонь. Оказывали влияние и кулинарные традиции народов, населявших Российскую империю. Поэтому кухни смешивались. Елена Калинина, сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Историк добавила, что в XIX веке появились и первые гастрономические сувениры, связанные с Северной столицей. Речь идёт о петербургском пиве, гатчинской форели, копченых ладожских сигах и кондитерских изделиях.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал фестиваль национальных кухонь.

Фото: Piter.TV