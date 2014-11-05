Жителей Петербурга в Росприроднадзоре попросили не выпускать на волю красноухих черепах

Этот вид – один из самых популярных для содержания в домашних условиях из-за низкой стоимости и внешних характеристик в юном возрасте.

В социальных сетях петербуржцы поделились фотографией с черепахой, которую, предположительно, оставили владельцы, не справившись с содержанием. В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу сообщили, что на кадре – красноухая черепаха.

Этот вид – один из самых популярных для содержания в домашних условиях из-за низкой стоимости и внешних характеристик в юном возрасте. Таких черепах с наступлением теплой погоды возле станций метро или в парках продают незаконные торговцы, не имеющие разрешительных документов и не соблюдающие условия содержания животных. В частности, в минувшие выходные в ведомство поступила информация о продаже красноухих черепах на Лиговском проспекте в Петербурге.

Красноухие черепахи быстро вырастают и превращаются в достаточно крупные особи, и это усложняет уход за ними. В результате многие владельцы избавляются от питомцев, просто выпустив их в ближайший водоем. Попадая в естественную среду обитания, черепахи вытесняют местные виды: выгоняют птиц из гнезд, предварительно уничтожив кладку и устраивая там себе места отдыха.

Этот вид включен в список Международного союза охраны природы как один из худших в мире инвазивных видов и считается экологически вредным видом за пределами своего естественного ареала. Красноухие черепахи обитают в южной части США и северной Мексике.

Управление призывает петербуржцев внимательно подходить к выбору животных для содержания в домашних условиях. Перед приобретением необходимо ознакомиться с особенностями вида, характеристиками и условиями содержания, возможными рисками. При покупке продавец должен предоставить информацию о видовом названии животного, сведения об особенностях содержания и разведения, а также обеспечивать условия содержания животных в момент продажи. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

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Фото: Telegram / Мурино, Девяткино, Бугры