Уличные торговцы красноухими черепахами вновь активизировались в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти вновь активизировались уличные торговцы красноухими черепахами. Животных продают у станций метро "Проспект Большевиков" и "Девяткино", рассказали 15 сентября в Росприроднадзоре по СЗФО.

Обычно при такой торговле черепахи содержатся в тесных аквариумах, без доступа к суше и поддержания нужного температурного режима. Также покупателям сообщают, что животные не вырастут, однако это неправда.

Красноухие черепахи быстро вырастают и превращаются в достаточно крупные особи, что усложняет уход за ними. В результате многие владельцы избавляются от красноухих черепах, просто выпустив в ближайший водный объект. Подчеркнем, красноухая черепаха, попадая в природу, вытесняет местные виды. Призываем граждан внимательно подходить к выбору животных для содержания в домашних условиях. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО