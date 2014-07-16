  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уличные торговцы красноухими черепахами вновь активизировались в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 15:49
163
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Уличные торговцы красноухими черепахами вновь активизировались в Петербурге и Ленобласти

0 0

Обычно при такой торговле черепахи содержатся в тесных аквариумах, без доступа к суше и поддержания нужного температурного режима.

В Петербурге и Ленобласти вновь активизировались уличные торговцы красноухими черепахами. Животных продают у станций метро "Проспект Большевиков" и "Девяткино", рассказали 15 сентября в Росприроднадзоре по СЗФО. 

Обычно при такой торговле черепахи содержатся в тесных аквариумах, без доступа к суше и поддержания нужного температурного режима. Также покупателям сообщают, что животные не вырастут, однако это неправда. 

Красноухие черепахи быстро вырастают и превращаются в достаточно крупные особи, что усложняет уход за ними. В результате многие владельцы избавляются от красноухих черепах, просто выпустив в ближайший водный объект. Подчеркнем, красноухая черепаха, попадая в природу, вытесняет местные виды. Призываем граждан внимательно подходить к выбору животных для содержания в домашних условиях. 

Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Ранее на Piter.TV: грумер нашла личинки на мордах собак популярной петербургской актрисы. 

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: красноухие черепахи, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии