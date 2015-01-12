Грумер нашла личинки на мордах собак популярной петербургской актрисы

Домашние питомцы петербургской актрисы оказались изможденными и больными.

Грумер из Санкт-Петербурга заявила о случае жестокого обращения с декоративными собаками породы ши-тцу, которых на процедуры регулярно привозит известная в городе актриса. Об этом сообщается в телеграм-канале "Art Grooming". По словам специалиста, животные поступают в салон в запущенном состоянии.

У собак отмечены опухоли молочных желез, закупоренные параанальные железы, следы сильного загрязнения. 13 августа 2025 года грумеры обнаружили у одной из собак личинок на морде, в глазах и ушах. Грумер утверждает, что неоднократно призывала хозяйку показать питомцев ветеринару, однако та игнорировала рекомендации. Состояние животных с каждым разом ухудшалось. Специалисты отмечают, что заводчица, у которой содержатся взрослые собаки и щенки, допускает антисанитарию.

По словам других владельцев собак, у нее животные погибают массово. Материалы переданы в прокуратуру, также направлены обращения в РКФ и Министерство природы РФ. Реакции от ведомств пока не последовало.

Фото: freepik (wirestock)