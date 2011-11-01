В Кронштадте перевернулась лодка: один из мужчин выжил

Поиски второго пропавшего продолжаются.

В субботу, 12 июня, в Кронштадте перевернулась лодка с двумя рыбками. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло поздним вечером. В лодке было два человека - 39-летний и 43-летний местные жители. Судно столкнулось с сильной волной и от удара перевернулось. Старший мужчина смог влезть на верх лодки. Течением его занесло в Ломоносов. На следующий день в 15 часов его заметили горожане. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением. Второго рыбака продолжают искать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пляже в Приморске нашли бездыханное тело замужней женщины. Спасатели выловили труп из воды. Погибшей оказалась неизвестная женщина 45-50 лет. На ней был фиолетовый купальник и обручальное кольцо.

Фото: pixabay