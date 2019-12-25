Крытый рынок у станции метро "Бухарестская" вновь выставили на торги

Рынок "Старая Деревня" был построен в 2019 году.

Крытый рынок у станции метро "Бухарестская" выставили на торги. Трехэтажное здание рынка оценили в 390 млн рублей, это начальная цена, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Площадь объекта составляет 5,7 тысяч квадратных метров, земельного участка — 4,4 тыс. кв. метров.

Рынок появился в 2019 году. Вместе с участком и зданием продается оборудование: холодильные витрины, морозильные камеры, ветеринарная лаборатория. Также есть паркинг на 54 места и автомойка площадью 118 кв. метров.

В будущем территория может использоваться под размещение объектов торговли и другие коммерческие цели.

Отметим, что объект уже продавался, но с более высокой начальной ценой (460 млн).

Фото: РАД