Крытый рынок у станции метро "Бухарестская" вновь выставили на торги

Крытый рынок у станции метро "Бухарестская" выставили на торги. Трехэтажное здание рынка оценили в 390 млн рублей, это начальная цена, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.
Площадь объекта составляет 5,7 тысяч квадратных метров, земельного участка — 4,4 тыс. кв. метров.
Рынок появился в 2019 году. Вместе с участком и зданием продается оборудование: холодильные витрины, морозильные камеры, ветеринарная лаборатория. Также есть паркинг на 54 места и автомойка площадью 118 кв. метров.
В будущем территория может использоваться под размещение объектов торговли и другие коммерческие цели.
Отметим, что объект уже продавался, но с более высокой начальной ценой (460 млн).
Фото: РАД
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