Видео: крысы облюбовали помойку на Марата

Жители просят провести дератизацию.

В центре Петербурга засняли борьбу крыс у мусорного контейнера. Жители считают, что грызуны появились из-за несвоевременного вывоза мусора и отсутствия дератизации.

Крысы лакомились отходами во дворе дома №23-25 на улице Марата. Петербуржцы просят "Невского экологического оператора" и ЖКС №2 Центрального района обратить внимание на ситуацию.

Мнение комментаторов разделилось. Кто-то считает, что проблем с вывозом отходов давно нет. Другие предложили напомнить ЖКС о необходимости проведения работ. Другие отметили, что не нужно истреблять кошек, и тогда засилья грызунов не будет.

Ранее стало известно о том, что почти в 20% жилых домов в Петербурге живут грызуны.

Видео: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания / Снежана Матушкевич