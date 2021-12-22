Почти в 20% жилых домов в Петербурге живут грызуны

Они являются переносчиками зоонозных инфекций.

В 2021 году в Петербурге зарегистрировали более 3 млн случаев заражения различными заболеваниями. Из них 2% – зоонозные инфекции, которые встречаются как у животных, так и у людей. Переносчиками этих инфекций являются, в том числе, грызуны и домовые крысы. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

По словам председателя Жилкома Олега Зотова, сейчас почти в 20% жилых домов Петербурга живут грызуны. При этом за три недели апреля были проведены дератизационные мероприятия (комплексные меры по уничтожению грызунов) в 49% многоквартирных домов.

Также уже более 40% контейнерных площадок прошли дератизационные мероприятия.

Ранее в петербургском супермаркете заметили мышь, дегустирующую котлеты.

Фото: pexels