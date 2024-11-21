Сотрудницу военкомата Центрального района Петербурга покусала крыса

Пострадавшую осмотрели, укушенная рана второго пальца левой кисти была обработана.

На дежурную военного комиссариата Центрального района Петербурга напала крыса. Об этом 22 мая пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел накануне ночью. По словам 67-летней женщины, крыса покусала ее на рабочем месте. Пострадавшую осмотрели, укушенная рана второго пальца левой кисти была обработана. Сотрудницу военкомата отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Корнея Чуковского собака напала на восьмилетнюю девочку. Родители отвезли потерпевшую в травмпункт, с укушенной раной левого бедра ее доставили в детскую больницу Святой Марии Магдалины. По факту происшествия проверку проводит 66-й отдел полиции, все обстоятельства выясняются.

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