Сотрудницу военкомата Центрального района Петербурга покусала крыса

На дежурную военного комиссариата Центрального района Петербурга напала крыса. Об этом 22 мая пишет "Фонтанка".
Инцидент произошел накануне ночью. По словам 67-летней женщины, крыса покусала ее на рабочем месте. Пострадавшую осмотрели, укушенная рана второго пальца левой кисти была обработана. Сотрудницу военкомата отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
Ранее мы сообщили о том, что на улице Корнея Чуковского собака напала на восьмилетнюю девочку. Родители отвезли потерпевшую в травмпункт, с укушенной раной левого бедра ее доставили в детскую больницу Святой Марии Магдалины. По факту происшествия проверку проводит 66-й отдел полиции, все обстоятельства выясняются.
Фото: pxhere
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