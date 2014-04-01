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Глава комстроя Петербурга пообещал ввести все соцобъекты в 2022 году
Сегодня, 16:06
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Глава комстроя Петербурга пообещал ввести все соцобъекты в 2022 году

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Накануне глава ведомства выступил на отраслевой конференции.

Все 48 социальных объектов, которые собирались достроить в 2022 году, будут введены в эксплуатацию в срок. Об этом 31 марта на  XXV практической конференции "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области" сказал глава Комитета по строительству Игорь Креславский, сообщил портал "Строительный Петербург".

22 объекта собираются вводить за счет Адресной инвестиционной программы, 26 – за счет инвесторов. В тяжелой ситуации правительство, как федеральное, так и региональное, будет поддерживать застройщиков и подрядчиков.

Мы готовы рассматривать все предложения профессионального сообщества и формировать новые подходы для повышения эффективности отрасли в это непростое время. Вместе мы сможем победить и этот кризис!"

Игорь Креславский.

Среди мер, которые могут помочь, например, сохранение льготных ипотечных программ, субсидирование по проектному финансированию с применением счетов эскроу, увеличение объемов авансирования по государственным контрактам с 30% до 50% и другие. 

Креславский выразил готовность реагировать на любые проблемы, которые возникнут в строительной отрасли. 

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал о том, что соцвыплаты в Петербурге просчитаны на годы вперед. 

Фото: Комитет по строительству Петербурга

Теги: игорь креславский, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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