Синоптик Колесов рассказал, стоит ли ожидать крещенские морозы в Петербурге
Сегодня, 15:59
К 18-19 января температура воздуха составит -3…-5 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе", которая была посвящена подготовке к Крещению, рассказал о погоде в эти дни. 

Как стало известно Piter.TV, крещенские морозы ожидаются в начале 20-х чисел. Но к 18-19 января температура воздуха составит -3…-5 градусов, в ночь на 19 число – в районе -5…-7 градусов. 

В период Крещения за последние 25 лет только 3 года была заметно низкая температура, а 12 лет она была положительной. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что морозы и гололед сохранятся в Ленобласти 16 января. 

Фото: Piter.TV 

