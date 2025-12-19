Синоптик Колесов рассказал, стоит ли ожидать крещенские морозы в Петербурге

К 18-19 января температура воздуха составит -3…-5 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе", которая была посвящена подготовке к Крещению, рассказал о погоде в эти дни.

Как стало известно Piter.TV, крещенские морозы ожидаются в начале 20-х чисел. Но к 18-19 января температура воздуха составит -3…-5 градусов, в ночь на 19 число – в районе -5…-7 градусов.

В период Крещения за последние 25 лет только 3 года была заметно низкая температура, а 12 лет она была положительной. Александр Колесов, синоптик

