Кремль не подтвердил введение выходных дней между майскими праздниками

Кремль не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками планируется также сделать нерабочими. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что, в России, возможно, сделают выходными какое-то количество дней между майскими праздниками.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ему неизвестно о таком решении. Также он отметил, что у Владимира Путина есть на эти дни рабочие планы.
Нет, я не могу это подтвердить <…> У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время.
Дмитрий Песков, пресс-секретаря президента России
Ранее более 100 петербургских ресторанов получили разрешение на открытие летних веранд.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все