Кремль не подтвердил введение выходных дней между майскими праздниками

По словам Дмитрий Пескова, у Путина на эти дни есть рабочие планы.

Кремль не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками планируется также сделать нерабочими. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что, в России, возможно, сделают выходными какое-то количество дней между майскими праздниками.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ему неизвестно о таком решении. Также он отметил, что у Владимира Путина есть на эти дни рабочие планы.

Нет, я не могу это подтвердить <…> У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время. Дмитрий Песков, пресс-секретаря президента России

Ранее более 100 петербургских ресторанов получили разрешение на открытие летних веранд.

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