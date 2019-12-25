Более 100 петербургских ресторанов получили разрешение на открытие летних веранд

Заявления от рестораторов обрабатывают в течение пяти рабочих дней.

В Петербурге выдали более 100 разрешений на размещение "летних кафе" у заведений общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Прием заявление на открытие летних веранд стартовал 1 апреля. Заявления от рестораторов обрабатывают в течение пяти рабочих дней.

Подать заявление можно через личный кабинет арендатора на сайте КИО. Решение придет как в личный кабинет, так и на электронную почту.

В конце прошлого года петербургские рестораны высмеяли предложение установить зимние веранды в праздники.

Фото: Piter.tv