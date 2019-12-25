  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 100 петербургских ресторанов получили разрешение на открытие летних веранд
Сегодня, 12:04
113
nastya960

Более 100 петербургских ресторанов получили разрешение на открытие летних веранд

0 0

Заявления от рестораторов обрабатывают в течение пяти рабочих дней.

В Петербурге выдали более 100 разрешений на размещение "летних кафе" у заведений общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Прием заявление на открытие летних веранд стартовал 1 апреля. Заявления от рестораторов обрабатывают в течение пяти рабочих дней.

Подать заявление можно через личный кабинет арендатора на сайте КИО. Решение придет как в личный кабинет, так и на электронную почту. 

В конце прошлого года петербургские рестораны высмеяли предложение установить зимние веранды в праздники.

Фото: Piter.tv

Теги: веранды, лето, рестораны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии