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Петербургские рестораны высмеяли предложение установить зимние веранды в праздники

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Рестораторы не спешат устанавливать столики на улицах, веранды не пользуются популярностью зимой.

Петербургским ресторанам разрешили устанавливать уличные веранды в новогодние праздники. Однако воспользовались такой возможностью единицы: зимние веранды не пользуются популярностью. Напомним, что ресторанам запретили работать с 30 декабря по 3 января, в остальные праздничные дни кафе закроются в 19 часов.

Подобную "поддержку" ресторанов в сложное для бизнеса время высмеяли в интернете. 

Владельцы ресторанов создали обращение к президенту России с просьбой пересмотреть ограничения. Ее подписали 800 человек.

Фото и видео: Piter.TV, Instagram: vini.pani.salyami, karataichiks

Теги: коронавирус ограничения, петербургские кафе, рестораны поддержка, рестораны спб
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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