Петербургские рестораны высмеяли предложение установить зимние веранды в праздники

Петербургским ресторанам разрешили устанавливать уличные веранды в новогодние праздники. Однако воспользовались такой возможностью единицы: зимние веранды не пользуются популярностью. Напомним, что ресторанам запретили работать с 30 декабря по 3 января, в остальные праздничные дни кафе закроются в 19 часов.
Подобную "поддержку" ресторанов в сложное для бизнеса время высмеяли в интернете.
Владельцы ресторанов создали обращение к президенту России с просьбой пересмотреть ограничения. Ее подписали 800 человек.
Фото и видео: Piter.TV, Instagram: vini.pani.salyami, karataichiks
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