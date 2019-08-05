Петербургские рестораны высмеяли предложение установить зимние веранды в праздники

Рестораторы не спешат устанавливать столики на улицах, веранды не пользуются популярностью зимой.

Петербургским ресторанам разрешили устанавливать уличные веранды в новогодние праздники. Однако воспользовались такой возможностью единицы: зимние веранды не пользуются популярностью. Напомним, что ресторанам запретили работать с 30 декабря по 3 января, в остальные праздничные дни кафе закроются в 19 часов.

Подобную "поддержку" ресторанов в сложное для бизнеса время высмеяли в интернете.

Владельцы ресторанов создали обращение к президенту России с просьбой пересмотреть ограничения. Ее подписали 800 человек.

Фото и видео: Piter.TV, Instagram: vini.pani.salyami, karataichiks