Петербургские рестораны планируют отказаться от "пробкового сбора"

Большинство представителей рынка считают невыгодным разрешение приходить в заведение со своим напитком.

Опция "пробкового сбора", которая позволяет посетителям ресторанов приходить в заведения со своими напитками, теряет популярность в Северной столице. Как сообщил изданию "Деловой Петербург" шеф-повар ресторана "Фюнамбюль" Денис Морин, популярное ранее разрешение стремительно теряет выгоду.

Напомним, что "пробковый сбор" осуществляется за счёт оплаты клиентом фиксированной суммы за каждую принесению с собой бутылку. Выкладывать приходится от 300 до 3 тыс. рублей в зависимости от вида алкоголя. Однако эта опция не позволяет ресторанам поднять продажи собственных алкогольных напитков, подчеркнул Морин. Также против "пробкового сбора" работает широкий ассортимент заведений, в которых не наблюдается дефицита напитков – каждый клиент может выбрать что-то на свой вкус.

По статистике "пробковым сбором" в Петербурге пользуются примерно 5 % гостей.

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