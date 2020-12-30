Петербурженка оформила кредит на умершего отца и потратила 300 тыс. рублей

Женщина оформила кредит через банковское приложение.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней горожанки. Ей вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), рассказали в надзорном ведомстве 20 ноября.

По версии следствия, в августе прошлого года женщина получила в пользование мобильный телефон умершего отца. Когда она обнаружила в нем банковское приложение, зашла в личный кабинет и оформила кредит в размере 300 тыс. рублей. Денежные средства были потрачены.

К правоохранителям обратились представители банка, сообщившие, что неизвестные оформили кредит на мужчину, погибшего за несколько дней до этого. Тогда установили круг лиц, которые имели доступ к устройству и знали пароли для входа в приложение. Так, причастной посчитали его дочь.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: прокуратура пытается признать недействительным кредит, который оформила 69-летняя петербурженка.

Фото: Piter.TV