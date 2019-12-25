Студенты из Петербурга стали в 5 раз чаще брать кредиты на учёбу

На платной основе учатся более 160 тысяч человек (51% от общего числа студентов).

За год число студентов, обучающихся в Петербурге за счёт государственных образовательных кредитов, выросло почти в 5 раз (до 2,8 тысячи человек). Об этом сообщил "Деловой Петербург".

На данный момент в высших учебных заведениях Петербурга на платной основе учатся более 160 тысяч человек (51% от общего числа студентов). Из тех, кто учится платно, кредит на эти цели взяли 2%.

Образовательный кредит появился более 10 лет назад, осенью 2019 года были изменены условия кредитования – срок погашения был увеличен до 15 лет, а ставка снижена до 3% годовых.

Ранее в Петербурге подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022 по русскому языку и математике.

Фото: Piter.tv