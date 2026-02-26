Жители Карелии обокрали ювелирные магазины в Ленобласти

Помимо самих грабителей, полицейские обнаружили их добычу: полмиллиона рублей наличными, пятьдесят украденных золотых украшений и автомобиль марки Kia Rio, использованный при совершении преступлений.

На днях правоохранительные органы в Выборге получили сведения о дерзком ограблении ювелирной лавки, расположенной на ул. Железнодорожный тупик. Преступники сумели вынести украшения общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей. О преступлении сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("кража"). Уже через несколько дней сотрудники уголовного розыска совместно с коллегамииз выборгского управления МВД вышли на след подозреваемых. В результате спецоперации были задержаны два гражданина Карелии, оба ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Позже один из фигурантов признался ещё в двух аналогичных эпизодах: 22 февраля из другого ювелирного салона на проспекте Стачек была похищена продукция примерно на миллион сто тысяч рублей, а спустя пару дней аналогичное преступление произошло в соседнем Кировске, где ущерб составил почти столько же — около миллиона ста тысяч рублей.

Помимо самих грабителей, полицейские обнаружили их добычу: полмиллиона рублей наличными, пятьдесят украденных золотых украшений и автомобиль марки Kia Rio, использованный при совершении преступлений. Оба нарушителя сейчас находятся под стражей согласно законодательству РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти