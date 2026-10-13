Транспортная полиция нашла пассажира, укравшего кулон за 17 тыс. рублей в поезде "Москва — Петербург"

Похищенное ювелирное украшение было обнаружено сотрудниками полиции по месту жительства злоумышленника.

В дежурную часть транспортной полиции обратился 43-летний житель Петербурга. Мужчина заявил, что по прибытии в Северную столицу обнаружил пропажу пакета, который он забыл под сиденьем в поезде "Москва – Петербург". В упаковке находился подарочный кулон стоимостью 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 61-летний земляк потерпевшего. В ходе проверки было установлено, что мужчина сидел позади потерпевшего. Заметив забытый пакет, он убедился, что за ним никто не наблюдает, забрал чужое имущество и покинул состав.

Похищенное ювелирное украшение было обнаружено сотрудниками полиции по месту жительства злоумышленника. Дознавателем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("кража"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Видео: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

