На Космонавтов неизвестный украл водку и ударил продавца

Злоумышленника теперь разыскивает полиция.

В Московском районе Петербурга неизвестный украл из магазина две бутылки водки и ударил продавца. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл в магазине на проспекте Космонавтов. Неизвестный мужчина вынес две бутылки водки и попытался скрыться. Продавец пыталась догнать воришку, но он ударил её по голове. Женщине понадобилась помощь медиков.

Злоумышленника теперь разыскивает полиция.

Ранее в Киришах выявили хищение сотен тонн дизельного топлива из нефтепровода.

Фото: Piter.tv