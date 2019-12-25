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На Космонавтов неизвестный украл водку и ударил продавца
Сегодня, 8:58
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На Космонавтов неизвестный украл водку и ударил продавца

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Злоумышленника теперь разыскивает полиция. 

В Московском районе Петербурга неизвестный украл из магазина две бутылки водки и ударил продавца. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл в магазине на проспекте Космонавтов. Неизвестный мужчина вынес две бутылки водки и попытался скрыться. Продавец пыталась догнать воришку, но он ударил её по голове. Женщине понадобилась помощь медиков.

Злоумышленника теперь разыскивает полиция. 

Ранее в Киришах выявили хищение сотен тонн дизельного топлива из нефтепровода.

Фото: Piter.tv

Теги: водка, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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