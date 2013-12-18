Петербурженка попыталась вынесли из магазина водку и косметику

Стоимость данных товаров составила более 5000 рублей.

Во Фрунзенском районе Петербурга наряд Росгвардии задержал рецидивистку, совершившую очередную кражу в круглосуточном гипермаркете на Бухарестской улице. Подробности сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

По данным правоохранителей, вечером 31 августа женщина пронесла через кассу без оплаты две бутылки водки, продукты и косметические изделия. Стоимость данных товаров составила более 5000 рублей.

Росгвардейцы доставили задержанную, ранее судимую за кражу, а также неоднократно привлекавшуюся к административной ответственности за мелкие хищения, в отдел полиции. Похищенное было изъято.

Ранее петербуржец пытался похитить горшок из глины XVIII века с места раскопок на Охтинском мысе.

Фото: Piter.tv